القضاء الايراني يعلن تشكيل ملف قضائي في قضية اغتيال الشهيد اسماعيل هنية

وحول الاعتداء الارهابي الصهيوني في اغتيال الشهيد اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، قال حجة الاسلام رحيمي في تصريح صحفي يوم السبت في مدينة قزوين، ان الشهيد هنية كان ضيفا على بلادنا واستنادا لذلك فان الحق القانوني بالرد على هذا الاغتيال الجبان محفوظ للجمهورية الاسلامية الايرانية .

واعلن عن تشكيل ملف قضائي في قضية اغتيال الشهيد هنية، قائلا: فيما يتعلق بهذه القضية اصدر المدعي العام الايراني أمرا بتحديد واعتقال كل من يثبت اهماله او استغلاله من قبل العدو كعميل في قضية اغتيال الشهيد اسماعيل هنية.

واضاف مساعد رئيس السلطة القضائية: هذه الجريمة قام بها الكيان الصهيوني وليس لدينا ادنى شك في ذلك، ولكن هل ان الكيان الصهيوني نفذ هذه الجريمة بشكل مباشر او بواسطة عملاء وجواسيس فان الموضوع قيد التحقيق والمتابعة.

وبيّن أن اميركا والكيان الصهيوني هما على رأس منتهكي حقوق الإنسان في العالم، وقال: منذ بداية حرب غزة استشهد اثر العدوان الصهيوني 40 ألف شخص في القطاع لغاية الان ، منهم 17 ألفاً من الأطفال.

واضاف: اليوم الوضع الصحي في غزة أصبح متأزما وتراكم القمامة أدى إلى إصابة السكان بمختلف أنواع الأمراض، كما أصيب أكثر من 40 ألف شخص بالتهاب الكبد الوبائي.

وقال حجة الإسلام رحيمي: يوجد حاليًا مرفق صحي واحد لكل 200 شخص وحمام واحد لكل 2000 شخص في غزة، ويأكل معظم السكان وجبة واحدة يوميًا. إذا لم تكن هذه الحالات أمثلة على انتهاكات حقوق الإنسان، فأي عنوان يمكن أن نجد لها؟!.

انتهى ** 2342