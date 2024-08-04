٠٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٤:٠٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85557502
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الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في غزة.. قصف خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى

٠٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٤:٠٣ ص
رمز الخبر: 85557502
الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في غزة.. قصف خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى

طهران / 4 آب/اغسطس/ارنا- ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، مع دخول عدوانه المستمر على قطاع غزة يومه الـ 303، مجزرةً جديدة، مستهدفاً خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى، في دير البلح وسط القطاع.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزّة، أنّ "جيش" الاحتلال ارتكب، فجر الأحد 4 آب/أغسطس 2024، مجزرة داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى، بقصف عدة خيام للنازحين، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وأكثر من 18 إصابة، في حصيلة لا تزال أولية.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي، في بيانٍ، أنّ من بين الإصابات حالات خطيرة تتعامل معها الطواقم الطبية في المستشفى.

ودان بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال لهذه المجزرة الجديدة، "والتي تضاف إلى سلسلة من المجازر المستمرة منذ أكثر من 300 يوم من حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل".

وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال والإدارة الأميركية المسؤولية الكاملة تجاه هذه الجرائم المستمرة، مطالباً كل العالم بإدانتها.

وبالتزامن مع المجزرة داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى، قصف الاحتلال منزلاً في دير البلح، حيث ارتقى 3 شهداء وأصيب، وشنّ الاحتلال غارة على منطقة الفاخورة في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وكان الاحتلال قد ارتكب مجزرة، أمس، مستهدفاً مدرسة "حمامة" في حي الشيخ رضوان، شمالي مدينة غزّة، وارتقى فيها 15 شخصاً وأصيب آخرون، وفقاً لما أعلنه الدفاع المدني.

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