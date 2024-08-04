باقري كني: ايران عاقدة العزم على محاسبة الکیان الصهيوني

وكتب باقري كني في رسالة عبر حسابه الرسمي على شبكة "إكس" الاجتماعية: ناقشنا الليلة (مساء أمس السبت) التطورات في المنطقة في مكالمة هاتفية مع وزيري خارجية الأردن ومصر، وهي المحادثة الهاتفية الثانية بيننا خلال الـ 48 ساعة الماضية وأكدنا على استمرار التشاور بين دول المنطقة.

وأضاف: إن الوضع في منطقة غرب آسيا حساس بشكل خاص بسبب استمرار الجرائم والمغامرات الخطيرة للعصابة الإجرامية الحاكمة في تل أبيب.

وقال على الدول الإسلامية في المنطقة منع استمرار الإبادة الجماعية في غزة وتوسيع عدوان الكيان الصهيوني في المنطقة، من خلال اتخاذ موقف موحد وحاسم وإجراءات منسقة. وأكد: أن عزم إيران على محاسبة الكيان الصهيوني أمر جدي.

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