غارات جوية صهيونية على جنوب لبنان

وقد استهدفت طائرات الكيان الصهيوني منطقة المحمودية الواقعة في قضاء جزين بجنوب لبنان.

وشن الطيران الحربي المعادي 4 غارات جوية على بلدة كفركلا الجنوبية.

وتعرضت اطراف بلدات رب ثلاثين، مركبا، العديسة لقصف فوسفوري.

كما اصدرت المقاومة الاسلامية في لبنان (حزب الله) بيانا ذكرت فيه ان المقاومة ادخلت على جدول نيرانها المستعمرة الجديدة بيت هِلل وقصفتها لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا، وذلك ردا على اعتداءات العدو الاسرائيلي عللى القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا الاعتداءات التي طالت قريتي كفركلا ودير سريان مما ادى الى استشهاد فتى في الـ17 من عمره واصابة 6 فتية اخرين.

وافادت بعض المصادر بإطلاق ما لا يقل عن 50 صاروخا باتجاه منطقة الجليل شمال فلسطين المحتلة.

يأتي ذلك فيما تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها النوعية ضد مواقع الاحتلال الإسرائيلي منذ الـ7 من تشرين الاول/ اكتوبر الماضي على طول الحدود اللبنانية - الفلسطينية المحتلة، مكبدّةً الكيان المحتل خسائر كبيرة في قواته وعتاده.

واشارت التقارير الى عدم وجود اصابات في الغارات التي استهدفت جنوب لبنان.

انتهى**ر.م