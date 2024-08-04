استشهاد 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي شمال غزة

واستهدف الطيران الإسرائيلي منزل عائلة العامودي ما أوقع 8 فلسطينيين وعدد من الجرحى.

وقال المكتب الحكومي أمس السبت: إن غارة إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، أودت بحياة 10 فلسطينيين على الأقل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 39 ألفاً و550 فلسطينياً.

وأكدت الوزارة، في بيانها الإحصائي اليومي، ارتفاع عدد المصابين، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى 91 ألفاً و280 مصاباً، منذ 7 أكتوبر الماضي.

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