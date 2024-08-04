ممثل الطائفة اليهودية في مجلس الشورى الاسلامي: الثأر لدماء الشهيد إسماعيل هنية أمر ضروري

وقال همايون سامح، في مقابلة مع مراسل وكالة أنباء "إرنا" اليوم الأحد، إن الکیان الصهيوني اغتال الشهيد هنية وشهدنا اغتيال أحد المجاهدين وقادة مقاومة الشعب الفلسطيني "حركة حماس" وانتهاك سيادة الأراضي الإيرانية.

وأکد الرد الحاسم على هذا الاغتيال وانتهاك سيادة الأراضي الإيرانيه هو حق الجمهورية الإسلامية وهو ضروري ويجب القيام به.

وأضاف: الرد على اغتيال الشهيد هنية، مطلب شعبي، والشعب الإيراني يطالب برد حاسم على الكيان الصهيوني.

واستطرد قائلا: اليهود الإيرانيون يدينون اغتيال إسماعيل هنية ويطالبون الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالرد الحاسم على هذا الاغتيال وانتهاك الکیان الصهيوني، سيادة الأراضي الإيرانيه.

وتابع: قد أكد قائد الثورة الإسلامیة على الرد الحاسم على اغتيال الشهيد هنية، وهذا التأكيد يدل علی أنه سيتم الرد الحاسم على هذا الاغتيال في الوقت المناسب ومن هذا المنطلق لا ينبغي أن يكون لدى الکیان الصهيوني وحلفائه وداعمیه أدنى شك في هذه القضية.

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