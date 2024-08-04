مستشار قائد الحرس الثوري: عملية الثأر لدم الشهيد هنية ستكون مفاجئة

وأضاف حجة الإسلام "حسين طائب"، اليوم الأحد، أن "السيناريو المصمم للانتقام لدم الشهيد هنية هو من السيناريوهات التي لا يمكن قراءتها".

وتابع: اليوم، الوضع الاجتماعي للكيان الصهيوني مضطرب لأنهم لا يعرفون ما هو السيناريو الإيراني ولا أحد يستثمر في إسرائيل اقتصاديا فإن رؤوس الأموال تغادر تلك المنطقة.

وشدد بالقول: نتنياهو يريد تحويل هزيمته أمام حماس إلى حرب إقليمية وإدخال أمريكا في الحرب.

واستطرد قائلا: إن عهدالهيمنة الأمريكية قد ولی وأن سياساتها لا تشكل رادعاً لها.

وقال إن أمريكا عليها ديون تبلغ 34 تريليون دولار اليوم وقد بدأ انحدار وزوالها.

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