٠٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٠:٥٥ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85557807
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مستشار قائد الحرس الثوري: عملية الثأر لدم الشهيد هنية ستكون مفاجئة

٠٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٠:٥٥ ص
رمز الخبر: 85557807
مستشار قائد الحرس الثوري: عملية الثأر لدم الشهيد هنية ستكون مفاجئة

طهران/4 آب/اغسطس/ ارنا - قال مستشار القائد العام لحرس الثورة الاسلامية حجة الاسلام "حسين طائب": العملية المصممة التي تهدف للثأر لدم الشهید "إسماعيل هنية" ستكون جديدة ومفاجئة.

وأضاف حجة الإسلام "حسين طائب"، اليوم الأحد، أن "السيناريو المصمم للانتقام لدم الشهيد هنية هو من السيناريوهات التي لا يمكن قراءتها".

وتابع: اليوم، الوضع الاجتماعي للكيان الصهيوني مضطرب لأنهم لا يعرفون ما هو السيناريو الإيراني ولا أحد يستثمر في إسرائيل اقتصاديا فإن رؤوس الأموال تغادر تلك المنطقة.

وشدد بالقول: نتنياهو يريد تحويل هزيمته أمام حماس إلى حرب إقليمية وإدخال أمريكا في الحرب.

 واستطرد قائلا: إن عهدالهيمنة الأمريكية قد ولی وأن سياساتها لا تشكل رادعاً لها.

وقال إن أمريكا عليها ديون تبلغ 34 تريليون دولار اليوم وقد بدأ انحدار وزوالها.

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