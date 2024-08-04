يديعوت أحرونوت: 10 آلاف جندي قتلوا أو جرحوا في غزة

وأضافت الصحيفة أن حوالي ألف جندي ينضم كل شهر إلى قسم إعادة التأهيل في وزارة الحرب بحسب بيانات القسم.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل 689 جنديا وإصابة 4252 فقط منذ بداية العدوان على غزة.
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طهران / 4 آب/اغسطس/ارنا-ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن ما لا يقل عن 10 آلاف جندي إسرائيلي قتلوا أو جرحوا خلال أشهر القتال الطويلة في قطاع غزة.
وأضافت الصحيفة أن حوالي ألف جندي ينضم كل شهر إلى قسم إعادة التأهيل في وزارة الحرب بحسب بيانات القسم.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل 689 جنديا وإصابة 4252 فقط منذ بداية العدوان على غزة.
انتهی**1426
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