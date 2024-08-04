٠٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٩ ص
رقم الصحفي: 1426
رمز الخبر: 85557809
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يديعوت أحرونوت: 10 آلاف جندي قتلوا أو جرحوا في غزة

٠٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٠:٣٩ ص
رمز الخبر: 85557809
يديعوت أحرونوت: 10 آلاف جندي قتلوا أو جرحوا في غزة

طهران / 4 آب/اغسطس/ارنا-ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن ما لا يقل عن 10 آلاف جندي إسرائيلي قتلوا أو جرحوا خلال أشهر القتال الطويلة في قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أن حوالي ألف جندي ينضم كل شهر إلى قسم إعادة التأهيل في وزارة الحرب بحسب بيانات القسم.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل 689 جنديا وإصابة 4252 فقط منذ بداية العدوان على غزة.

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