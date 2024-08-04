حزب الله: استهدفنا التجهيزات التجسسية في موقع راميا بالأسلحة المناسبة

من جانب آخر ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن حزب الله أطلق صواريخ باتجاه شمال "إسرائيل".

وفي وقت سابق، اعلن حزب الله، في بيان انه دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد واسنادا لمقاومته الشريفة والباسلة ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداءات التي طالت قريتي كفركلا ودير سريان وإصابة مدنيين، أطلقت ‌‌‌المقاومة الإسلامية على المستعمرة الجديدة بيت هلل وقصفتها لأول مرة بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان حتى الآن عن استشهاد ما لايقل عن 542 شخصا في لبنان.

وفي الجانب الإسرائيلي، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل 47 شخصا، بما في ذلك في الجزء الذي تحتله "إسرائيل" من مرتفعات الجولان السوري.

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