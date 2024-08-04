٠٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٢:١٠ م
رمز الخبر: 85557963
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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الجائزة الإسلامية لحقوق الإنسان..طهران تستضيف مراسم إحياء يوم حقوق الإنسان الإسلامية والكرامة الإنسانية

٠٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٢:١٠ م
رمز الخبر: 85557963
الجائزة الإسلامية لحقوق الإنسان..طهران تستضيف مراسم إحياء يوم حقوق الإنسان الإسلامية والكرامة الإنسانية

طهران/4 آب/اغسطس/ارنا- منحت الجائزة الإسلامية الثامنة لحقوق الإنسان بعنوان "الدفاع عن الشعب الفلسطيني المظلوم محور المقاومة والتصدي لجرائم الكيان الصهيوني" الى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية .

واقيمت مراسم إحياء يوم حقوق الإنسان الإسلامية والكرامة الإنسانية اليوم الاحد 4 آب/اغسطس وتوزيع الجائزة الإسلامية الثامنة لحقوق الإنسان في طهران بحضور رئيس السلطة القضائية الايرانية ومسؤولين عسكريين ووطنيين وسفراء الدول الإسلامية المقيمين في طهران.

يشار الى ان الجائزة الإسلامية لحقوق الإنسان هي جائزة دولية تمنح لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو الداعمين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي مراسم هذا العام تم استلام ومراجعة معلومات عن 42 مرشحا من حوالي 17 دولة من قبل لجنة جائزة حقوق الإنسان الإسلامية والكرامة الإنسانية، وفي النهاية تم اختيار 6 أشخاص كفائزين وتم اختيار 3 أشخاص كمكرمين.

والفائزون في الدورة الثامنة من جائزة حقوق الإنسان الإسلامية، هم : رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "اسماعيل هنية"، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "زياد نخالة"، الزعيم السابق للجماعة الإسلامية الباكستانية "سراج الحق"،المحامي والحقوقي الفرنسي "جيل ديفير"، الناشطة الحقوقية المناهضة للكيان الصهيوني في كندا "شارلوت كيتس"،و السفير والممثل الدائم لنيكاراغوا لدى الأمم المتحدة " ايرميدا".

وكان من بين المكرمين أسرة وزير خارجية الحكومة الايرانية الـ13 الشهيد حسين أميرعبد اللهيان، واسرة اللواء في حرس الثورة الاسلامية الشهيد "محمد رضا زاهدي" وأسرة الدبلوماسي المحرر اسد الله أسدي.

انتهى**ر.م

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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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