كنعاني: يجب على الحكومات الإسلامية أن تدعم حقوق الفلسطينيين بشكل أكثر فعالية

نشر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الايرانية" ناصر كنعاني" مقال بمناسبة يوم حقوق الإنسان الإسلامية والكرامة الإنسانية المصادف اليوم الاحد 4 آب/اغسطس.

وجاء المقال كالتالي:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَیٰ وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ "سورة الحجرات-۱۳".

يصادف اليوم الاحد المصادف لل 4 آب/اغسطس 2024 ،يوم حقوق الإنسان الإسلامية والكرامة الإنسانية، الذي خصصته منظمة التعاون الإسلامي في عام 2007 بمبادرة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفا ان اعلان حقوق الإنسان في الإسلام قد اعتمدته الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في 5 آب/أغسطس 1990.

إن الإسلام هو المبشر الأعظم بحقوق الإنسان المادية والروحية،فكما تحدث الإسلام في عصر الجاهلية الإنسانية عن حق الإنسان في الحياة وكرامته وقدّم له الأخلاق الحميدة، فإن الحكومات والأمم الإسلامية تستحق ان تكون أكبر المطالبين بحقوق الإنسان وحاملي لواءها الحقيقيين والمروجين لهذه القيم الإسلامية والإنسانية السامية.

ان ارتقاء وتميز مفهوم حقوق الإنسان والقيم الحقيقية المرتبطة به في عالم اليوم الفوضوي والمربك، يتطلب عزيمة عالمية وصالحة لمنع القوى من استغلال مفهوم حقوق الانسان لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة.

وفي يوم حقوق الإنسان الإسلامية والكرامة الإنسانية، ينبغي إيلاء اهتمام جميع الحكومات والشعوب الإسلامية بتقديم دعم وحماية أكثر عملية وفعالية للحقوق الطبيعية والإنسانية للملايين من ابناء الشعب الفلسطيني الواقعين تحت الحصار أو القصف أو التهجير أو السجون، وهو ما كان بمثابة مثال واضح ونموذجي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمستمرة على مدى عقود.

الشعب الفلسطيني الذي انتهكت حقوقه الأساسية والإنسانية بشكل أكثر وضوحا من قبل كيان الاحتلال،وهو الان على وشك الإبادة الجماعية على يد نفس الكيان بأشد وأبشع السلوكيات والأفعال المعادية للإنسان بطريقة غير مسبوقة في التاريخ المعاصر.

وانطلاقا من واجبه الإنساني، يجب على المجتمع الدولي أن يضع حدا للحصانة غير المقبولة التي يتمتع بها الكيان الصهيوني الغاصب، الذي لا يؤمن بأي من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وذلك لمنع استمرار انتهاك الكرامة الإنسانية.

ومن البديهي و الواضح أنه في الطريق الى تحقيق هذا الهدف الهام، فإنه يترتب على الدول والأمة الإسلامية مسؤولية محورية وحاسمة.

انتهى**ر.م

نسل‌کُشی توسط همان رژیم قرار گرفته‌اند.

جامعه بین‌المللی باید بر اساس وظیفه انسانی خود، به مصونیت غیرقابل قبول رژیم غاصب صهیونیستی که به هیچیک از اصول اولیه حقوق بشر اعتقاد و التزامی ندارد، پایان داده تا از امتداد لگدمال شدن کرامت انسانی جلوگیری شود.

بدیهی است در راه رسیدن به این هدف مهم، مسئولیت کشورها و ملت‌های اسلامی، مسئولیتی محوری و تعیین کننده است.