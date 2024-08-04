30 شهيدا في قطاع غزة خلال يوم واحد

وأكدت مصادر طبية أن 16 شخصا استشهدوا إثر غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وأكد مراسل الجزيرة استشهاد 3 أشخاص إثر قصف إسرائيلي استهدف سيارة في شارع صلاح الدين في حي الزيتون بمدينة غزة.

بدوره، أفاد الدفاع المدني في غزة باستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف شارع النزاز في حي الشجاعية شرقي غزة.

وقالت مصادر طبية في مدينة غزة: إن نحو 8 فلسطينيين بينهم نساء وأطفال، قتلوا في قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة العامودي في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، مشيرة إلى جرح نحو 8 أشخاص آخرين في القصف ذاته تم نقلهم جميعاً إلى مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع.

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