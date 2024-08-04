الصحة الفلسطينية : ارتفاع عدد شهداء العدوان الاسرائيلي على غزة الى 39 ألفا و583 شهيدا

واضافت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي : أن "الجيش" الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية مجزرتين ضد عائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 33 شهيدا و118 إصابة.

وأشار البيان، إلى "وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم"، بسبب الاستهدافات الإسرائيلية؛ حسب ما افاد به موقع الاناضول الاخباري.

ووصل عدد المفقودين، منذ بداية الحرب التي تشنها "إسرائيل" بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر الماضي على غزة، لأكثر من 10 آلاف شخص؛ وفقا لآخر إحصائية صدرت عن المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

وتتواصل الحرب الصهيونية على غزة، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال؛ في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية على مستوى العالم.

وعلى امتداد استهانتها للقرارات الدولية، تواصل "تل أبيب" الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الاممي بوقف الحرب فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بشان "اتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة".

انتهى ** ح ع