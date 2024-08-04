٠٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٥:٣٢ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85558368
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رئيس الهلال الأحمر الایراني يبحث مع وزير الداخلية العراقي تسهيل الزيارة الاربعينية

٠٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٥:٣٢ م
رمز الخبر: 85558368
رئيس الهلال الأحمر الایراني يبحث مع وزير الداخلية العراقي تسهيل الزيارة الاربعينية

بغداد/4 آب/اغسطس/ارنا- التقى رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني "بير حسين كوليوند"، اليوم الاحد، وزير الداخلية العراقي "عبد الأمير الشمري"، وبحث معه في آخر الترتيبات المتعلقة بتيسير رحلة زوار الأربعينية.

وقال "كوليوند" عن لقائه مع وزير الداخلية العراقي اليوم : في هذا اللقاء صدر الإذن لطائرات الهلال الأحمر الايراني الإغاثية بالتحليق فوق سماء العراق خلال أربعين الحسيني.

وأضاف : إن السماح لسيارات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الايراني بدخول الاراضي العراقي، وايضا السماح بدخول الأدوية والمعدات اللازمة لتقديم الخدمات الطبية للزوار، كانت من بين التوافقات الأخرى التي تم التوصل إليها في لقاء اليوم.

وتابع كوليوند : تم أيضاً إصدار التصريح حول نشاط الأطباء الإيرانيين في المستشفيات العراقية، وتم القرار على اتخاذ الترتيبات اللازمة لنشر فرق الإغاثة على طرق النقل في العراق.

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