القوات المسلحة اليمنية تعلن اسقاط مسيرة أمريكية واستهداف سفينة في خليج عدن

وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمينة "العميد يحيى سريع"، في بيان له عصر الاحد، أن المسيرة الامريكية MQ-9، هي السابعة من نوعها التي يتم إسقاطها منذ بداية "معركة الفتح الموعود"؛ مشيدًا ببسالة المقاتلين وصمودهم في مواجهة العدوان.

واضاف العميد سريع، ان القوات البحرية والقوة الصاروخية اليمنية، نفذت ضمن المرحلة الرابعة من التصعيد، عملية عسكرية مشتركة استهدفت من خلالها سفينة "Groton" في خليج عدن بعدد من الصواريخ الباليستية، محققة إصابة دقيقة.

وأوضح، أن هذا الاستهداف جاء ردًا على انتهاك الشركة المالكة للسفينة Groton، قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

كما وجّه المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، "التحية للمقاومة الفلسطينية الباسلة على صمودها البطولي وتضحياتها خلال الـ300 يوم الماضية دفاعًا عن الأقصى والمقدسات".

وفي الختام، شدد العميد سريع، على "الاستمرار في تنفيذ العمليات العسكرية بمختلف المراحل التصعيدية، وعدم توقفها إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

انتهى ** ح ع