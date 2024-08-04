وزير الخارجية الأردني يصل طهران

وكان "باقري كني" قد اشار في تدوينة على الفضاء الافتراضي، بانه خلال الاتصال الهاتفي مع وزيري خارجية الأردن ومصر، "تمت مناقشة التطورات في المنطقة وأكدنا نحن الثلاثة على استمرار التشاور بين دول المنطقة".

كما حذر القائم باعمال الخارجية الايرانية، من استمرار جرائم الکیان الإسرائيلي، وقال : يعتبر الوضع في منطقة غرب آسيا حساسا بشكل خاص، من جراء استمرار الجرائم والمغامرات الخطيرة للعصابة الإجرامية الحاكمة في "تل أبيب".

وتابع باقري كني عبر تدوينته : على الدول الإسلامية في المنطقة منع استمرار الإبادة الجماعية في غزة وتوسيع عدوان الکیان الصهيوني في المنطقة من خلال اتخاذ موقف موحد وحاسم وإجراءات منسقة.

كما شدد، بان "ايران عاقدة العزم على محاسبة الکیان الصهيوني".

انتهى ** ح ع