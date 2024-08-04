بزشكيان يؤكد على توظيف كافة طاقات محطات الطاقة في البلاد لتوليد الكهرباء

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء مساء الأحد برئاسة رئيس الجمهورية الدكتور مسعود بزشكيان وبجدول أعمال دراسة سبل إدارة استهلاك الطاقة في ظل درجات الحرارة غير المسبوقة التي تشهدها البلاد.

وأكد الدكتور بزشكيان في هذا الاجتماع ، بعد اطلاعه على تقرير وزير الطاقة حول حجم توليد واستهلاك الكهرباء، على أهمية ترشيد الاستهلاك للتغلب على تحدي الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة في البلاد خلال الأيام المقبلة، وأكد على استخدام كافة طاقات محطات توليد الكهرباء في البلاد لتوليد الكهرباء وإمدادها بشكل مستدام.

كما أوعز رئيس الجمهورية الى جميع الوزارات والدوائر ترشيد استهلاك الطاقة وأيضا تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، وطلب من المواطنين الاقتصاد في استهلاك الكهرباء قدر الإمكان.

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