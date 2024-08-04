المقاومة تقصف أسدود بالصواريخ في اليوم الـ 303 لطوفان الأقصى

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنّ مجاهديها أطلقوا، في تمام الساعة 12:08 من اليوم الأحد، رشقةً صاروخية في اتجاه مستوطنة "غان يفنه" ومدينة أسدود المحتلة، وذلك في إطار ردها على المجازر المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وقادة المقاومة.

كما أطلقت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزّة رشقةً صاروخية كبيرة في اتجاه مدينة عسقلان المحتلة ومحيطها، إلى الشمال من قطاع غزة.

مراسل الميادين أكّد أنّ رشقات صاروخية كبيرة أُطلقت في اتجاه مستوطنات منطقة غلاف قطاع غزّة، من أكثر من مكان في القطاع.

بدورها، تبنّت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استهداف موقع "ناحل عوز" العسكري الإسرائيلي، ومستوطنة "بئيري" في غلاف غزة، برشقةٍ صاروخية، وذلك بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.

وعرضت سرايا القدس مشاهد توثق قصف مجاهدي لواء الشمال لديها (المنطقة التي زعم الاحتلال تفكيكه المقاومة فيها خلال الأشهر الأولى من الحرب)، مدينة "عسقلان" المحتلة والمستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزّة، برشقاتٍ صاروخية.

هذا وذكرت إذاعة "جيش" الاحتلال، أنّ بلدية أسدود أمرت بفتح الملاجئ في جميع أنحاء المدينة، وأظهرت المشاهد المتداولة لحظة هروب مستوطنين وعسكريين إسرائيليين إلى الملاجئ مع انطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزّة.

وتحدث الإعلام الإسرائيلي عن اندلاع حريق كبير في قاعدة "بالماخيم" الجوية العسكرية، والتي تبعد عن قطاع غزة قرابة 45 كلم شمالاً، من جرّاء الرشقة الصاروخية المُنطلقة من القطاع.

وذكرت القناة "الـ 13" الإسرائيلية أنّ 5 صواريخ على الأقل سقطت بشكلٍ مباشر على مستوطنة "جان يافنه" وخلّفت أضراراً قرب أسدود بعد فشل القبة الحديدية في التصدي لها، بالإضافة إلى سقوط صاروخ في منطقة عسقلان.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية إنّه لأول مرة منذ 7 أشهر أطلقت اليوم من جنوبي قطاع غزة رشقة صواريخ نحو منطقة "غان يفنه" ومحيطها، شرقي أسدود.

ووصلت صواريخ المقاومة التي أُطلقت في اتجاه مستوطنات غلاف غزّة إلى مدى يزيد على 45 كيلومتراً.

المقاومة تتصدى لمحاولات التوغل

وبالتزامن مع قصف مستوطنات غلاف غزّة، أفاد مراسل الميادين بسماع أصوات اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال جنوبي حي الزيتون شرقي مدينة غزّة، ترافق مع قصف مدفعي وجوي إسرائيلي.

كذلك، تحدث مراسل الميادين عن اشتباكات ضارية وقصف مدفعي في بلدة الشوكة شرقي مدينة رفح، جنوبي القطاع.

ونشرت الميادين مشاهد خاصة حصلت عليها من ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، توثّق استهداف مجاهدي الألوية، موقع "كيسوفيم" العسكري الإسرائيلي، شرق المحافظة الوسطى لقطاع غزة، مستخدمين صواريخ من طراز "107".

إلى جانب ذلك، قالت سرايا القدس إنّ مقاتليها تمكنوا من قنص جندي إسرائيلي قرب كلية المجتمع في حي تل الهوا، جنوب غربي مدينة غزّة.

وقصفت كتائب شهداء الأقصى تحشدات العدو المتمركزة في محيط معبر رفح، بصاروخين من نوع (107).

وفي عملية مشتركة، استهدفت قوات الشهيد عمر القاسم، وكتائب شهداء الأقصى، خط إمداد قوات العدو في محور "نتساريم"، بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

هذا وأقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، بإصابة جندي بجروح خطيرة خلال معركة دارت جنوبي قطاع غزّة.

انتهى ** 2342