حزب الله يقصف مواقع الاحتلال الإسرائيلي في بركة ريشا والمالكية والمنارة وراميا

وأعلنت المقاومة استهداف موقعي الاحتلال في "بركة ريشا" و"المالكية"، ضمن عمليتين منفصلتين، نُفذتا باستخدام القذائف ‏المدفعية، وقد حقّقت المقاومة إصابات مباشرة في الموقعين.

كذلك، استهدفت المقاومة موقع "المنارة" الإسرائيلي العسكري بالأسلحة ‏الصاروخية، محققةً إصابة مباشرة. ‏

واستهدف مجاهدو المقاومة التجهيزات التجسسية ‏في موقع "راميا" العسكري الإسرائيلي، بالأسلحة المناسبة التي حققت إصابةً مباشرة، ما أدى إلى تدمير هذه التجهيزات.

وفجر الاحد، أعلنت المقاومة الإسلامية إدخالها المستوطنة الجديدة "بيت هيلل" التابعة للاحتلال، شمالي فلسطين المحتلة، على جدول نيرانها‏، مؤكدةً قصفها لأول مرة بعشرات صواريخ "الكاتيوشا".

وأوضحت المقاومة أنّ هذه العملية جاءت في إطار دعم غزّة ومقاومتها، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة، وخصوصاً الاعتداءات التي ‏طالت قريتي كفركلا ودير سريان وإصابة مدنيين.

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