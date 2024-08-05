غريب ابادي:ينبغي الكشف عن الأمثلة والمعايير المزدوجة للدول الغربية

وفي لقاء مع الوفد الايراني لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي سيشارك في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء على رموز وأشكال التمييز العنصري للدفاع عن التقرير الوطني لمدة عامين بشأن تنفيذ هذه الاتفاقية، اكد غريب ابادي على ماقاله قائد الثورة الاسلامية بضرورة ان يكون نهج ايران فاعلا وبناء في مجال حقوق الإنسان .

واضاف انه الى جانب عرض أمثلة على انتهاكات حقوق الإنسان والمقاربات التمييزية والمعايير المزدوجة، فقد قطعنا مسارا جديدا في مجال حقوق الإنسان لمحاسبة الدول التي تنتهك هذه الحقوق على أفعالها وجرائمها.

ورأى امين لجنة حقوق الانسان في ايران ان الجرائم الصهيونية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في غزة، ودعم الدول المتشدقة بحقوق الانسان لكيان الاحتلال قاتل الأطفال، كشفت بوضوح عن التوجهات المزدوجة لحقوق الإنسان الغربية أمام الرأي العام الدولي.

وقد حضر هذا الاجتماع مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والأسرة و ممثلون عن وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ومجلس الشورى الإسلامي، ووزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، والسلطة القضائية، ومقر حقوق الإنسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهى**ر.م