3 مجازر في قطاع غزة ترفع حصيلة الشهداء إلى 39 ألفا و623

وبذلك، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 39 ألفا و623 شهيدا و91 ألفا و469 مصابا.

وأضافت وزارة الصحة في تقريرها أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية 3 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 40 شهيدا و71 إصابة.

وأفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية بأن مدفعية الاحتلال أطلقت عدة قذائف على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوى في مدينة غزة، وسط إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة في الأجواء الغربية من المدينة.

وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارتين على منطقة أرض أبو غولة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأطلقت النار على محيط جسر وادي غزة شمال شرق المخيم. كما أطلقت آليات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة، شرق مخيم المغازي وقرية المصدر وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال منازل المواطنين جنوب شرق مدينة دير البلح.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية المنطقة الشرقية من أبراج القسطل جنوب شرق مدينة دير البلح، وأطلقت نيرانها على محيط منطقة مكب النفايات شرقاً. وجنوباً، شنت طائرات الاحتلال الحربية غارتين على منطقة قيزان النجار في خان يونس، وقصفت المدفعية المناطق الغربية من مدينة رفح.

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