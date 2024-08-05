٠٥‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٥:١٦ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85559419
T T
٠ Persons

سمات

اعضاء لجنة الصحة والعلاج النيابية يلتقون بالرئيس بزشكيان

٠٥‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٥:١٦ م
رمز الخبر: 85559419
اعضاء لجنة الصحة والعلاج النيابية يلتقون بالرئيس بزشكيان

طهران / 5 أب / اغسطس / ارنا - استقبل رئيس الجمهورية "مسعود بزشكيان"، اليوم الثنين، اعضاء لجة الصحة والعلاج بمجلس الشورى الاسلامي.

وافادت ارنا، ان اعضاء لجنة الصحة والعلاج النيابية، تباحثوا خلال اجتماعهم مع الرئيس بزشكيان اليوم، حول السبل الكفيلة بتعزيز التعامل بين البرلمان والحكومة وبما يسهم في الدفع باهداف منظومة السلامة الصحية للبلاد.

انتهى ** ح ع

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .