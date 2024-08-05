اعضاء لجنة الصحة والعلاج النيابية يلتقون بالرئيس بزشكيان

وافادت ارنا، ان اعضاء لجنة الصحة والعلاج النيابية، تباحثوا خلال اجتماعهم مع الرئيس بزشكيان اليوم، حول السبل الكفيلة بتعزيز التعامل بين البرلمان والحكومة وبما يسهم في الدفع باهداف منظومة السلامة الصحية للبلاد.

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