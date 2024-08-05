باقري كني : تقاعس مجلس الأمن في الرّد على جرائم الصهاينة يزعزع استقرار المنطقة

وكتب القائم باعمال الخارجية الايرانية، عبر الفضاء الالكتروني اليوم الاثنين : لقد اكدتُ خلال مباحثاتي الهاتفية مع وزيري خارجية سلوفينيا وهنغاريا، بأن عدم اتخاذ ردّ من جانب مجلس الامن الاممي والاتحاد الاوروبي، قبال جرائم الكيان الصهيوني، بما في ذلك المجازر الواسعة التي يرتكبها بحق الاطفال والنساء والابادة الجماعية في غزة، فضلا عن اغتيال الشخصيات الفلسطينية لدى الدول الاخرى، يأتي ضمن العناصر المؤجّجة للاستقرار الاقليمي.

وشدد باقري كني على، ان "جمهورية ايران الاسلامية، سوف تنفذ حقّها القانوني والذاتي للدفاع عن امنها الوطني، وفي سياق المواجهة الرادعة للتحركات الارهابية التي تصدر عن الكيان الصهيوني".

انتهى ** ح ع