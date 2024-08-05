كيان الاحتلال يسلم جثامين ٨٩ فلسطينيا بعد احتجازهم لأشهر

ونقلت جثامين الشهداء التي وصلت عبر كرم ابو سالم (جنوب شرقي قطاع غزة) إلى المقبرة التركية (جنوبي خان يونس)، حيث دفنوا في قبر جماعي بحضور عدد من ذويهم.

ويقوم جيش الاحتلال بنقل العشرات من جثامين الفلسطينيين إلى دولة الاحتلال، في إطار ما اسماه البحث عن رفات جنوده الاسرى في قطاع غزة.

وقال العقيد "يامن ابو سليمان" مدير الدفاع المدني بخان يونس : ان جثامين الشهداء التي وصلت متحللة وبعضها مضى على استشهادها وقت طويل وبعضها جديدة لانها احضرت من ثلاجات.

ووصف ابوسليمان، في تصريح لمراسل "ارنا"، وضع الجثث بالصعب جدا، حيث ان بعضها متحللة وبعضها متيبسة؛ مشيرا إلى ان الطب الشرعي اجرى بعض الفحوصات لتحديد مواعيد الوفاة وبعض العلامات التي قد تساعد على معرفة هوية الشهداء.

وقال هذا المسؤول الفلسطيني : ان جيش الاحتلال سلم الجثامين في اكياس بعضها يضم اكثر من شهيد وأكياس بها عظام وقطع مفتتة، والأمور غير واضحة لان الاحتلال لم يقدم معلومات عن هولاء الشهداء ومن أين تم انتشالهم.

كما أشار إلى، ان بعض الجثامين لنساء وأطفال؛ مطالبا الاحتلال بالكشف عن الأماكن التي انتشل منها الشهداء، "هل هي من المشافي ومقابرها؟ ام من المعتقلين الذين عذبوا داخل السجون واستشهدوا داخلها؟ إضافة إلى الشهداء الذين احتجزوا يوم السابع من اكتوبر 2023 م".

وسلمت سلطات الاحتلال اربع دفعات من الشهداء الذين ارتقوا ودفنوا في مقابر جماعية برفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

انتهى ** ح ع