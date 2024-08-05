القائم باعمال الخارجية: احتلال فلسطين سبب الفوضى والحرب في المنطقة

ونشر القائم بأعمال وزير الخارجية الايراني، منشورا على صفحته الشخصية في منصة اكس، مصرحا : اليوم، في اجتماع مع السفراء ورؤساء البعثات الأجنبية المقيمين في طهران، قلت : إن تجاهل الظلم يؤدي إلى التقاعس الذي يزيد الجرأة على ارتكاب الجرائم؛ محذرا من انه "سنرى قريباً تطبيع الجريمة وابتذال الشر".

وأضاف : خلال الأشهر العشرة الاخيرة، اقتصرت الأهداف التي هاجمها كيان الاحتلال في غزة على المدنيين؛ متسائلا : هل تم استهداف دبابة أو طائرة عسكرية أو قاعدة عسكرية فلسطينية؟، وفي الأساس، هل يوجد في بنك اهدافهم غير النساء والأطفال والمسنين والأبرياء؟!

وتابع باقري كني : نحن نعتقد بأن الضمير الواعي والطبيعة الإنسانية للشعوب في جميع أنحاء العالم، ستجبر أنصار هذا الكيان على الاستسلام لمطالب الشعوب القاضية بمحاسبة الاحتلال على جرائمه في حق الشعب الفلسطيني المظلوم.

انتهی**2054 / ح ع **