٠٥‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٧:٢٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85559524
T T
٠ Persons

سمات

امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني يجتمع بنظيره الروسي في طهران

٠٥‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٧:٢٥ م
رمز الخبر: 85559524
امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني يجتمع بنظيره الروسي في طهران

طهران / 5 أب / اغسطس / ارنا – عقد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني "اكبر احمديان"، اليوم الاثنين بطهران، اجتماعا مع نظيره الروسي "سرغئي شفيغو"، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووصل شفيغو، اليوم الى عاصمة الجمهورية الاسلامية الايرانية؛ حاملا معه جدول اعمال يتضمن العلاقات الايرانية- الروسية والتطورات في الصعيدين الاقليمي والدولي.

ومن المقرر ان يلتقي المسؤول الامني الروسي، على امتداد زيارته الحالية لطهران، مع رئيس الجمهورية الاسلامية "مسعود بزشكيان".

ووفقا لما افاد به مجلس الامن القومي الروسي، سيتم في هذه المباحثات، التطرّق الى مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالتعاون بين طهران وموسكو، وسبل تعزيزها؛ بدءا من التعاون الثنائي في المجالات الامنية، ووصولا الى المشاريع التجارية والاقتصادية وايضا القضايا الامنية الدولية والاقليمية.

انتهى ** ح ع

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .