٠٦‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:٣١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85559695
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كنعاني: نأمل في عودة الهدوء والاستقرار الى بنغلاديش سريعا

٠٦‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:٣١ ص
رمز الخبر: 85559695
كنعاني: نأمل في عودة الهدوء والاستقرار الى بنغلاديش سريعا

طهران / 6 آب/اغسطس/ارنا- اعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني عن الأمل في عودة الهدوء والاستقرار الى بنغلاديش سريعا، مؤكدا وقوف ايران في هذه الاوضاع الحساسة والمهمة الى جانب الشعب البنغلادشي المسلم والصديق والشقيق.

واعرب كنعاني عن مواساته لاهالي الضحايا والمصابين في الاحداث الاخيرة ، قائلا ان ايران ماضية في علاقاتها الودية مع بنغلاديش وتقف في هذه الاوضاع الحساسة والمهمة الى جانب الشعب البنغلاديشي المسلم والصديق والشقيق.

واعرب كنعاني عن الأمل في عودة الهدوء والاستقرار الى هذا البلد الاسلامي الهام في ظل سيادة القانون والوحدة والانسجام ووحدة أبناء الشعب البنغلاديشي والمبادرات الحكيمة للنخب البنغلاديشية.

كما اشار كنعاني الى العلاقات المتجذرة والتاريخية بين الشعبين الايراني والبنغلاديشي، مؤكدا ان ايران ستبقى على الدوام صديقا جيدا وموثوقا للشعب البنغلاديشي.

انتهى ** 2342

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