وزير الداخلية: مواكب الأربعين أفضل فرصة لنشر الثقافة الحسينية

وقال وحيدي، يوم الاثنين، في حشد كبير من المواكب وخدمة الأربعين الحسيني في محافظة إيلام غرب ايران، ان الإمام الحسين (ع) يدعو الجميع الى مدرسته الصانعة للانسان وفي هذا السياق تعد مسيرة الأربعين أفضل فرصة للتواصل مع اهل بيت الوحي والنبوة.

وأضاف: لقد ضحى الإمام الحسين (ع) بنفسه وأهله وأصحابه في نهضة عاشوراء لهداية الناس وإرشادهم إلى الطريق الصحيح لمعرفة الله وطاعة الولاية، واليوم فان مائدة بركات ومعرفة الاربعين متاحة للجميع.

وأشار وحيدي إلى أن العالم غارق في الجهل والضلال، وتابع: قمة هذا الفساد والضلال تظهر في حياة الإنسان الغربي لأن الشباب الغربي غارق في الظلام.

وقال: لقد اجتذبت مسيرة الأربعين جميع الديانات السماوية، المسلمة وغير المسلمة، ورغم أن شعيرة الأربعين العظيمة والرائعة تخضع للرقابة من قبل وسائل الإعلام الغربية، إلا أنها أصبحت حركة عالمية.

وذكر وحيدي: لقد أوضحت الأربعين الطريق والسبيل الصحيح لهداية الناس، حتى تعرف جميع شعوب العالم الطريق الصحيح ، من خلال مسيرة أربعين الإمام الحسين (ع).

انتهى ** 2342