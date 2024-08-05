4 شهداء برصاص الاحتلال في طوباس بالضفة الغربية

والشهداء هم: الطفل بلال عز الدين صوافطة (14 عاماً)، أيسر محمد قاسم أبو عرة (36 عاماً)، نور محمد ياسين الياسين (19 عاماً)، عميد ياسين غنام (19 عاماً).

وفي إطار التصدي للعدوان الإسرائيلي، أكدت كتائب القسام - كتيبة طوباس، مواصلة المجاهدين في فصائل المقاومة خوض اشتباكات مع قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة طوباس.

وأكدت كتائب شهداء الأقصى - طوباس، خوضها بالأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في محيط المنزل المحاصر في بلدة عقابا.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة عقابا وحاصرت أحد المنازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي.

وفي السياق، أعلنت كتائب المجاهدين - جنين، عن تفجير عبوتين ناسفتين معدتين مسبقاً في آليات الاحتلال في محيط دوار السينما في مدينة جنين، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة.

وأصيب 6 مواطنين بالرصاص الحي، مساء الإثنين، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

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