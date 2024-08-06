حزب الله يستهدف ثكنتي "زرعيت" و"راميم" وموقعين للاحتلال

وأكدت المقاومة استهدافها موقع "المالكية" الإسرائيلي العسكري ‏بمسيّرة هجومية انقضاضية، أصابت هدفها بدقة.‏

كذلك، استهدفت المقاومة موقع "رأس الناقورة" ‏البحري، بالقذائف ‏المدفعية الثقيلة، واستهدفت أيضاً ثكنتي "زرعيت" و"راميم" ضمن عمليتين منفصلتين، نُفّذتا باستخدام قذائف ‌‏المدفعية.‏

وقبل ذلك، شنّت المقاومة هجوماً جوياً بسربٍ من المسيّرات ‌‏الانقضاضية على مقر قيادة "الفرقة 91" المستحدث في ثكنة "إيليت"، مُستهدفةً أماكن تموضع ‏واستقرار ‏ضباطها وجنودها، وأفاد بيان الإعلام الحربي بتحقيق إصابة مباشرة وإيقاع عددٍ من القتلى والجرحى في صفوف "جيش" الاحتلال.

وزفّت المقاومة الإسلامية في لبنان المجاهد علي غالب شقير "جهاد"، من مواليد عام 1996 ومن بلدة ميس الجبل الجنوبية، شهيداً على طريق القدس.

انتهى ** 2342