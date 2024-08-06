أردوغان: نسلم طلب انضمامنا لقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل 7 أغسطس

وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي، امس الاثنين، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة بالمجمع الرئاسي في أنقرة: أن تركيا تقف مع فلسطين وتساند "الإخوة الفلسطينيين بكل إمكاناتها رغم المصاعب (الاقتصادية) التي تعيشها هذه الأيام".

وأكد الرئيس التركي بشأن الهجمات الإسرائيلية على غزة: أنهم يبذلون "كل ما في وسعنا لإنهاء هذه الهمجية التي أودت بحياة 40 ألف شخص بريء في الأشهر العشرة الماضية، في أقرب وقت ممكن".

وتابع: "الغرب وخاصة الولايات المتحدة باتوا للأسف أسرى لإسرائيل وحفنة من الصهاينة المتعصبين".

وفيما يخص عملية تبادل السجناء بين 7 دول في أنقرة، هنأ أردوغان جهاز الاستخبارات التركي وعناصره "ممن لعبوا دورا حساسا في عملية التبادل الهامة والتي رسخت الدور المحوري لتركيا بجانب بعدها الإنساني".

وأكد: أن "عملية تبادل 26 شخصا في سجون الولايات المتحدة وألمانيا وبولندا وسلوفينيا والنرويج وروسيا وبيلاروسيا تمت بدون أي مشاكل وكانت أنموذجا للعالم".

كما قال أردوغان إن المنطقة تشهد أياما عصيبة، مبينا أنه لا مؤشرات تلوح في الأفق حول انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية التي مر عليها أكثر من عامين.

وأضاف أنه مع حلول الشهر الـ10 لبدء الهجمات على قطاع غزة، فإن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، "شكل تجاوزا لحد جديد في أزمة غزة".

وأكد أن موقف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "العدواني غير المعترف بالقوانين ولا بالأعراف، يجعل منطقتنا يواجه سيناريوهات سيئة".

وأفاد بأن حكومة نتنياهو "أظهرت مرارا رغبتها في مواصلة سياسة المجازر رغم المواقف البناءة لحماس".

وحذر أردوغان من عواقب مواصلة حكومة نتنياهو مساعيها لتوسيع الحرب في المنطقة "ما دامت القوى الداعمة لها تواصل سياساتها المتناقضة" إزاء حرب غزة.

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