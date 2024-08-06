متحدث القضاء: إيران ستستخدم كل إمكانياتها المحلية والدولية للرد على اغتيال الشهيد هنية

وقال اصغر جهانغیر في مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء: إن الکیان الصهيوني الزائف يلجأ إلى الاغتيالات المنظمة والجبانة وارتكاب الشرور الجسيمة ضد الشعوب المظلومة من أجل بقائه.

وأضاف: اليوم ینتظر الکیان الصهیوني زواله أكثر من أي وقت مضى ویشهد أن الرأي العام العالمي يدين تصرفاته.

وقال إن الطريقة الوحيدة لإنقاذ الشعب المسلم والأحرار في العالم هي القتال ضد هذا الکیان المتعطش للدماء وإعادة الأراضي الفلسطينية إلى سکانها الأصليين.

وأشار إلى دور أمريكا ودعمها للكيان الصهيوني وأضاف: لا یمکن إنکار دور أمريكا في دعم وتوجيه هذا الکیان الشرير وهذا الأمر يوفر الأرضیة لملاحقة أمریکا قانونيا وجنائيا في المحافل الدولية، وستستخدم الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذه القدرات.

وقال جهانغير: اليوم الأميركيون، وهم يزعمون أنهم یطالبون السلام في العالم، معروفون بأنهم قادة الجرائم ودعم الإرهاب والانقلابات في العالم ومثال واضح على ذلك كارثة قصف هيروشيما باليابان والتي سجلت كجريمة تاريخية ارتكبتها الولايات المتحدة.

واستطرد قائلا: الدولة التي امتلكت أسلحة ذرية استهدفت آلاف الرجال والنساء في هيروشيما وناكازاكي لتحقيق أغراضها وهذه الأحداث التاريخية تعتبر فضيحة بالنسبة للأمریکیین الذین یتشدقون بحقوق الإنسان وإحیاء هذه الأیام ضروري للحفاظ على الذاكرة التاريخية للأمم.

تشكيل ملف قضائي في قضية اغتيال الشهيد هنية

وعن سؤال حول اجراءات الجهاز القضائي فيما يتعلق بقضیة اغتيال الشهيد هنية قال: يتخذ الجهاز القضائي خطوات فورية لرفع الدعوى وإجراء التحقيقات في كل الحوادث المشابهة.

وتم طرح هذه القضية على جدول الأعمال بأمر من رئيس المنظمة القضائية للقوات المسلحة بعد وقوع هذه الحادثة وتم تشكيل ملف قضائي في قضية الاغتیال وبدأ إجرا التحقیقات.

وقال: الیوم هناك إشاعات في الصحف والفضاء الإفتراضي حول الاعتقالات، لكن حتى اليوم لم یعتقل أي شخص على خلفية هذه القضية والإشاعات كاذبة. وأضاف جهانغير: علی الشعب عدم الاهتمام بالشائعات التي تهدف إلى انحراف الرأي العام والتي لها جذور أجنبية ، وعليه متابعة الأخبار ذات الصلة من خلال الأجهزة الرسمية.

یتبع..