رئيس هيئة الأوقاف الإيرانية يجتمع مع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والارشاد السعودي

ووفقا لما اوردته السفارة الايرانية في الرياض ، انه وعلى هامش المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بمكة المكرمة، التقى رئيس هيئة الأوقاف والشؤون الخيرية الإيرانية حجة الإسلام "مهدي خاموشي"، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية الشيخ "عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ" .

وفي هذا اللقاء أشار رئيس هيئة الأوقاف والشؤون الخيرية الإيرانية الى ضرورة التحرك الجاد من قبل الدول الإسلامية ضد جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين، مؤكدا على الدور البارز والفعال للجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية في هذا الصدد.

وفي معرض حديثه تتطرق حجة الاسلام خاموشي الى شرح تاريخ وعمر الاوقاف في إيران لافتا الى وجود أوقاف يزيد تاريخها عن ألف عام والى توسع مهام ونشاطات الاوقاف في ايران.

كما اوضح نهج هيئة الأوقاف والشؤون الخيرية الإيرانية القائم على تشجيع المحسنين على التبرع لهيئة الأوقاف والمساهمة في مختلف أنواع الخدمات التي تقدمها الهيئة في هذا المجال بما فيها في بناء المستشفيات وشؤون البنية التحتية والتقنيات الجديدة والمراكز العلمية والمنتجات المعرفية.

واضافت السفارة الايرانية في الرياض، ان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية الشيخ "عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ" في هذا اللقاء أبدى ارتياحه لوجود الوفد الإيراني في المؤتمر التاسع لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بمكة المكرمة، مشيرا الى أهمية التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية و المملكة العربية السعودية على المستوى الثنائي والعالم الإسلامي.

وفي معرض شرحه لأوضاع الأوقاف في المملكة العربية السعودية،أكد الشيخ "عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ" على تبادل الآراء والاستفادة من تجارب البلدين في هذا الشأن الإسلامي.

يشار الى ان الوفد الايراني وصل الى جدة يوم السبت بدعوة من الجانب السعودي وكان في استقباله القنصل العام الايراني ومساعد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية.

انتهى**ر.م