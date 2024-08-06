استشهاد 4 لبنانيين في قصف إسرائيلي على بلدة جنوبية

وأضافت الوزارة، في بيان، أن غارة أخرى شنتها الطائرات الإسرائيلية على بلدة الخيام أدت إلى إصابة شخص بجروح.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت وكالة أنباء لبنان الرسمية، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت منزلا من طابقين في حارة النادي ببلدة ميفدون.

كما ذكرت الوكالة، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة أخرى على بلدة الخيام بصاروخين.

وأشارت إلى أن بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان تعرضت لقصف مدفعي متقطع من قبل الجيش الإسرائيلي.

ولفتت إلى أن الجيش الصهيوني أطلق قنابل مضيئة فوق القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط، وصولا إلى مشارف مدينة صور.

كما أطلق الجيش نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية، وفق الوكالة.

وصباح الثلاثاء، أعلن "حزب الله"، في بيان، أن مقاتليه استهدفوا مبنى يستخدمه جنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة أفيفيم بـ"الأسلحة ‌‏المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".

وترهن المقاومة وقف القصف بإنهاء "إسرائيل" حربا تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.

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