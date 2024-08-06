٠٦‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:٠٣ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85560257
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کنعاني: الغرب فقد كرامته وشرافته في الحرب ضد غزة

٠٦‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:٠٣ م
رمز الخبر: 85560257
کنعاني: الغرب فقد كرامته وشرافته في الحرب ضد غزة

طهران/ 6 أب/ اغسطس/ ارنا-قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني": إن الغرب فقد كرامته وشرفه في الحرب على غزة وعانى من الانهيار الأخلاقي والانحدار الحضاري.

وكتب  "ناصر كنعاني" في رسالة علی حسابه الشخصي في الفضاء الافتراضي: في قاموس أمريكا وأوروبا، إن الأشخاص والجماعات الذين يدافعون عن أرضهم ضد قوات الاحتلال الأجنبية ويقاتلون من أجل الدفاع عن منازلهم وعائلاتهم وكرامتهم الإنسانية ضد جيش معتد مدجج بالسلاح وقاتل للأطفال والنساء هم إرهابيون. وأي جهة تدعم هذا الشعب المظلوم تحت الاحتلال فهي داعمة للإرهاب! لكن الکیان المحتل والقاتل الذي قتل أكثر من 40 ألف إنسان خلال 10 أشهر - نحو 10 آلاف منهم أطفال - ليس إرهابياً فحسب، بل يستحق التشجيع وكل أنواع الدعم السياسي والأمني ​​والعسكري والسلاح!

وأکد أن الغرب فقد كرامته وشرفه في الحرب على غزة وعانى من الانهيار الأخلاقي والانحدار الحضاري.

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