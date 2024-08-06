جائزة خاصة تحت عنوان " شهيد القدس اسماعيل هنية " تضاف الى مهرجان مسرح المقاومة الدولي الـ19

وافاد قسم العلاقات العامة لمهرجان مسرح المقاومة الدولي الـ19،ان اللجنة المُنظِمة لهذا المهرجان ستمنح جائزة خاصة تحت عنوان " شهيد القدس اسماعيل هنية " لأفضل مسرحية حول موضوع "الإبادة الجماعية لشعب غزة المظلوم" و"جبهة المقاومة الفلسطينية" عن قسمي مسرح الصالة ومسرح الشارع.

و بناء على الخطط الموضوعة للمهرجان، ونظرا لضيق الوقت المتبقي حتى نهاية الموعد النهائي لتقديم الأعمال عن قسم مسرح الصالة، ينبغي على جميع الفرق المسرحية والفنانين الراغبين بالمشاركة وارسال أعمال حول مواضيع "الإبادة الجماعية لشعب غزة المظلوم"، "جبهة المقاومة الفلسطينية" و"الشهيد القدس إسماعيل هنية" عن قسم مسابقة مسرح الصالة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم نصوصهم أو خطط عروضهم المسرحية عن قسم مسرح الصالة حتى21 آب/اغسطس 2024.

لذا فالاجراءات اللازمة كالتالي:

- ان تكون النصوص والعروض المسرحية ضمن الموضوعات المذكورة.

- يجب على الفنانين الذين يعتزمون تقديم أعمالهم مع محاور موضوعية أخرى للمهرجان تقديم المسرحية كاملة.

-يمكن للراغبين في المشاركة عن قسم مسرح الشارع أيضا تحميل خططهم وأفكارهم وفقا للجدول الزمني المعلن عنه.

هذا وسيستضيف مهرجان مسرح المقاومة الدولي الـ19 لخريف وشتاء 2024 الجمهور والفنانين المشاركين في طهران ومدن مختلفة من البلاد باشراف امين سر المهرجان محمد كاظم تبار.

للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بهذا المهرجان، يُرجى مراجعة الموقع الالكتروني الرسمي التالي www.moghavemattheater.ir.

انتهى**ر.م