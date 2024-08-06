حزب الله يستهدف مواقع عسكرية في شمال "إسرائيل" بالمسيرات

ووفقاً للبيان، فإن الهجوم الذي وقع باستخدام طائرات مسيرة استهدف مواقع حيوية داخل الثكنة، مما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية العسكرية.

وأكد حزب الله أنه قد حقق إصابات مؤكدة بين الجنود الإسرائيليين، لكنه لم يقدم تفاصيل دقيقة حول عدد المصابين أو حجم الأضرار.

وأفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" بتعرض منطقة شمال نهاريا لقصف صاروخي من قبل حزب الله ظهر اليوم، مما أسفر عن إصابة شخصين وإلحاق أضرار بإحدى السيارات. الهجوم وقع في وقت الظهيرة، وتركز على منطقة قريبة من الحدود مع لبنان.

كما أعلن حزب الله في بيان تنفيذ هجوم بالمسيرات استهدف مقري قيادة لواء غولاني ووحدة إيغوز بثكنة شراغا شمال عكا، وأكد تحقيق إصابات في الموقع.

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