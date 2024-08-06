٠٦‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٣:٠٣ م
رمز الخبر: 85560392
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journalistزهراء ناظمي

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وزارة الصحة في غزة: 30 شهيدًا و66 إصابة بعدوان الاحتلال على غزة

٠٦‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٣:٠٣ م
رمز الخبر: 85560392
وزارة الصحة في غزة: 30 شهيدًا و66 إصابة بعدوان الاحتلال على غزة

طهران/ 6 أب/ اغسطس/ ارنا- أعلنت وزارة الصحة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 30 شهيدا و66 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في تحديثها اليومي ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 39653 شهيدا و91535 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال أكثر من 70% من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.

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٠ Persons
journalistزهراء ناظمي

سمات

Dossier

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