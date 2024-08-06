٠٦‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٥:٠١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 85560522
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رئيس الجمهورية : تعزيز بنى التبادل الحدودي من السبل المؤثرة لاجتياز الحظر

٠٦‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٥:٠١ م
رمز الخبر: 85560522
رئيس الجمهورية : تعزيز بنى التبادل الحدودي من السبل المؤثرة لاجتياز الحظر

طهران / 5 آب / اغسطس / ارنا - قال رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان : اننا نعتقد بان تعزيز بنى التبادل الحدودي وتوظيف الفرص المتاحة في المناطق الحدودية، يسهم، باعتباره سبيلا مؤثرا، في اجتياح الحظر واجهاضه.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى، اليوم الثلاثاء، بين الرئيس بزشكيان مع عدد من نواب البرلمان عن المواطنين السنة في جمهورية ايران الاسلامية.

واضاف الرئيس الايراني : ان الوحدة والتماسك وتظافر الجهود، هو من مقومات الادارة المطلوبة والدفع بقضايا البلاد.

كما اكد على ضرورة التنسيق بين جميع مكونات الحكومة مع السياسات العريضة وتوجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية، من اجل النهوض بمستوى الاداء والكفاءات لدى الجهات العليا واعتماد برامج وخطط علمية ناجعة.

يذكر ان هذا اللقاء مع الرئيس بزشكيان، ضم 18 نائبا عن المناطق الاهلة بالمواطنين السنة في ايران؛ حيث اثنى هؤلاء البرلمانيون على نهج رئيس الجمهورية واهتمامه بوحدة الصف وتعزيز الامل داخل المجتمع، كما قدموا نبذة عن هواجس وقضايا ومطالب ناخبيهم.

انتهى ** ح ع  

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