٠٦‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٨:٥٨ م
رقم الصحفي: 2454
رمز الخبر: 85560659
T T
٠ Persons

سمات

سفير الإمارات في طهران : العلاقات بين البلدين اخذة بالنمو

٠٦‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٨:٥٨ م
رمز الخبر: 85560659
سفير الإمارات في طهران : العلاقات بين البلدين اخذة بالنمو

طهران/ 6 آب / أغسطس / ارنا - اعتبر سفير الإمارات العربية المتحدة في طهران "سيف محمد الزعابي"، أن التقارير الاحصائية في المجال الاقتصادي تظهر بأن العلاقات التجارية بين إيران والإمارات تنامت في السنوات الأخيرة؛ لافتا الى أن أكثر من 122 ألف رجل أعمال إيراني ينشطون في الإمارات اليوم.

وأشار السفير الإماراتي، خلال لقائه اليوم، مع رئيس غرفة التعاون الايرانية بهمن عبد اللهي، اشار إلى اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين بحلول العام الجاري؛ لافتا الى التوقيع على مذكرتين اساسيتين حول إنشاء هذه اللجنة والتعاون الاقتصادي بين البلدين خلال اللقاء.

وتابع الزعابي، ان "العقوبات" ادت الى قيود على صعيد التواصل مع الدول؛ مؤكدا على انه يمكن التوصل الى فرص مواتية من خلال تنفيذ المعاملات التجارية باستخدام الدرهم بدلاً من الدولار.

وتابع الدبلوماسي الإماراتي، ان بلاده مستعدة لتشجيع الاستثمار في القطاع الخاص، لكن هناك مخاوف أيضاً بشأن ضمان الاستثمار.

الى ذلك، أكد رئيس غرفة التعاون الايرانية، ضرورة التعاون بين البلدين في مجال تنمية التعاونيات، واستعداد ايران لمشاركة خبراتها مع الامارات في هذا المجال.

انتهی**2054

٠ Persons

سمات

تعليقك

You are replying to: .