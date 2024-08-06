الايراني ميرزا زادة يتقلد البرونزية في المصارعة الرومانية وزن 130 كغم باولمبياد باريس

وتمكن ميرزا زادة من الفوز على نظيره الاذربيجاني صباح شريعتي بنتيجة 4-0 في النزال الذي جرى بينهما مساء الثلاثاء.

وكان ميرزا زاده قد فاز في مستهل مشواره يوم الاثنين على الأمريكي آدم كون بنتيجة 3-1 وفي الجولة التالية خسر امام الكوبي ميخاين لوبيز حامل 4 ميداليات ذهبية أولمبية (تقلد الخامسة ايضا في باريس) و5 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية في بطولة العالم.

وفاز ميرزا زاده على لي سيونغ تشان من كوريا الجنوبية بنتيجة 9-0 ومن ثم تغلب بنتيجة 4-0 على الاذربيجاني صباح شريعتي، الحائز على الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو 2016 .

وكان المصارع الايراني الاخر محمد مهدي ساروي قد تاهل الى نهائي وزن 97 كغم الذي سيجري مساء اليوم الاربعاء.

يذكر ان المصارع الايراني مهدي محسن نجاد حل في المركز الخامس في وزن 60 كغم وخرج المصارع امين كاوياني نجاد من البطولة في وزن 77 كغم.

وسيخوص المصارعان الاخران سعيد اسماعيلي (67 كغم) وعلي رضا مُهمدي (87 كغم) نزالاتهما اليوم الاربعاء.

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