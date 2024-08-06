٠٧‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:١٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 85560805
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وزير الخارجية الايراني بالانابة يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفيري السودان والدنمارك

٠٧‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:١٣ ص
رمز الخبر: 85560805
وزير الخارجية الايراني بالانابة يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفيري السودان والدنمارك

طهران / 7 آب/اغسطس/ارنا- استقبل وزير الخارجية الايراني بالانابة علي باقري يوم الثلاثاء، سفيري السودان والدنمارك بطهران وتسلم منهما نسخة من أوراق اعتمادهما.

ففي اللقاء الاول استقبل باقري، عبد العزيز حسن صالح طه، سفير السودان الجديد في طهران، في بداية مهمته الدبلوماسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتسلم منه نسخة من أوراق اعتماده.

واستقبل وزير الخارجية الايراني بالوكالة ايضا، سفير الدنمارك الجديد لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سورين جاكوبسن، وتسلم منه نسخة من أوراق اعتماده في بداية فترة عمله.

كما استقبل باقري ، خسرو نظري، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي (ايكو)، في ختام مهمته الدبلوماسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

انتهى ** 2342

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