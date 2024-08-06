وزير الخارجية الايراني بالانابة يتسلم نسخة من اوراق اعتماد سفيري السودان والدنمارك

ففي اللقاء الاول استقبل باقري، عبد العزيز حسن صالح طه، سفير السودان الجديد في طهران، في بداية مهمته الدبلوماسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتسلم منه نسخة من أوراق اعتماده.

واستقبل وزير الخارجية الايراني بالوكالة ايضا، سفير الدنمارك الجديد لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سورين جاكوبسن، وتسلم منه نسخة من أوراق اعتماده في بداية فترة عمله.

كما استقبل باقري ، خسرو نظري، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي (ايكو)، في ختام مهمته الدبلوماسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

انتهى ** 2342