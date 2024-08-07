تصدير أكثر من مليون طن من البضائع عبر جمارك محافظة أذربایجان الشرقية

وأعلن مشرف جمارك محافظة أذربایجان الشرقية شمال غرب البلاد "صادق نامدار" تم تصدير مليون و317 ألف طن من البضائع بقيمة 637 مليوناً و497 ألف دولار إلى خارج البلاد عبر جمارك خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الايراني الحالي ( 20 اذار/مارس 2024--20 اذار/مارس 2025).

وأضاف "صادق نامدار"، اليوم الأربعاء: أن هذه الكمية من البضائع المصدرة سجلت نموا بنسبة 37% من حيث القيمة و51% من حيث الوزن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتابع: تم تصدير بضائع مثل الحديد الزهر والحديد والصلب والمنتجات البتروكيماوية والبلاستيكية والوقود المعدني والزيوت المعدنية والفواكه والنحاس ومنتجات النحاس عبر جمارك تبريز، سهلان، جلفا، نوردوز، بناب ومراغة إلی خارج البلاد.

وقال: كانت تركيا وأرمينيا والعراق وجورجيا و جمهوریة أذربيجان من أهم الوجهات التصديریة لهذه المحافظة خلال هذه الفترة.

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