٠٧‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٩:١٨ ص
رمز الخبر: 85560913
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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ملفات إخبارية

مدفعية الاحتلال تستهدف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

٠٧‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٩:١٨ ص
رمز الخبر: 85560913
مدفعية الاحتلال تستهدف شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

طهران/7 آب/اغسطس/ارنا- افادت مصادر اعلامية عن استهداف مدفعية الاحتلال الاسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونقلا عن  الميادين فقد ادى استهداف الكيان الصهيوني  لشقة سكنية في محيط مدرسة يافا في حي التفاح شرقي مدينة ‌غزة الى استشهاد 3 مدنيين وعدد من الجرحى.

كما اطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي نيرانها على شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

سمات

ملفات إخبارية

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