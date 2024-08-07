متحدث مجلس صيانة الدستور: المراسلون رواة الحقيقة ورواد الوعي

وكتب هادي طحان نظيف، الیوم الأربعاء، على صفحته الشخصية في رسالة بمناسبة يوم الصحفي: المراسلون هم رواة الحقيقة ورواد الوعي والمعرفة، والضمير المستيقظ للمجتمع، ومصورو ورسامو عصرهم ومنارة المجتمع على طريق العدالة والنمو ويرفعون راية الحرية والأمل والوعي في مختلف المجالات بجهودهم المتواصلة في عكس و نشر الأحداث بدقة وتنوير الرأي العام.

ويصادف اليوم الأربعاء، ذكرى استشهاد مراسل وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية "ارنا"، الشهيد "محمود صارمي" في افغانستان برفقة 8 من موظفي قنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عام 1998.

وأطلق على هذا اليوم، يوم الصحفي في إيران تخليدا لذكرى هذا الشهید وموظفي قنصلية الجمهورية الاسلامية الايرانية الذين استشهدوا معه.

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