٠٧‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:١٠ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 85561253
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تجهيز منطقة الدفاع الجوي شرق البلاد بأنظمة الرادار والصواريخ والمُسيرات

٠٧‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:١٠ م
رمز الخبر: 85561253
تجهيز منطقة الدفاع الجوي شرق البلاد بأنظمة الرادار والصواريخ والمُسيرات

طهران /7 آب/اغسطس/ارنا -تم تزوید مواقع منطقة الدفاع الجوي شرق البلاد بأنظمة الرادار والصواريخ والمسیرات الإیرانیة بحضور قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإیراني "علي رضا صباحي فرد".

وقال قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش" علي رضا صباحي فرد" ،خلال زيارته التفقدية للقاعدة الإستراتيجية الولایة منطقة الدفاع الجوي: أدت التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة في المعدات والأسلحة المحلية لقوات الدفاع الجوي التابعة للجيش إلى زيادة القدرات الجديدة والفريدة من نوعها في مجال العمليات، وتحسين قوة الوحدات القتالية الاستراتيجية لهذه القوات في ظل جهود المراكز العلمية والتعليمية والبحثية وتبادل المعرفة مع المراكز الأخرى ذات الصلة.

وأضاف: التدابير المتخذة لتحسين القدرات الرادارية والصاروخية والطائرات بدون طيار تتماشى مع التهديدات المتصورة والناشئة.

وقال: إن إنتاج القوة للمواجهة مع كافة أنواع التهديدات هو على الأجندة الجادة لهذه القوة.

أكد قائد قوات الدفاع الجوي بالجيش الايراني "العمید علي رضا صباحي فرد"،خلال زيارته التفقدية لمنطقة الدفاع الجوي غرب البلاد،

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