قائد القوات الجوية الايرانية يستقبل قائد القوات الجوية البيلاروسية

وبدعوة من قائد القوات الجوية الايرانية، وصل قائد القوات الجوية والدفاع الجوي للقوات المسلحة البيلاروسية "أندريه لوكيانوفيتش" الى ايران والتقى قائد القوات الجوية الايرانية العميد الطيار "حميد واحدي" في مقر القوات الجوية الايرانية.

ورأى العميد واحدي ان أن البلدين تربطهما علاقات مشتركة، مضيفا بان مصدر مشاكل المنطقة والعالم هو الكيان الصهيوني سيء السمعة والادارة الامريكية الشيطان الاكبر وام الفساد التي تسعى للسيطرة على العالم من خلال افتعال الحروب والصراعات ومعارضة الدولة المستقلة.

واضاف ان ايران لاخيار لديها سوى الاستعداد للدفاع عن وحدة اراضيها وسيادتها الوطنية وتطوير المعدات العسكرية، لافتا الى استعداد ايران لتطوير العلاقات الدفاعية والعسكرية المتبادلة وتزويد أصدقائها بخبراتها في مجال تصنيع وإنتاج المعدات العسكرية والتعليمية.

وبدوره اكد قائد القوات الجوية والدفاع الجوي للقوات المسلحة البيلاروسية "أندريه لوكيانوفيتش" على استعداد بلاده على تطوير العلاقات في المجالين الدفاعي والعسكري، وسيقوم بجولة تفقدية على اقسام عديدة في مقر القوات الجوية الايرانية بما فيها قاعدة الشهيد لشكري وجامعة الشهيد ستاري.

انتهى**ر.م