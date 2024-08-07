انصار الله والمشاط يباركان اختيار السنوار رئيسا لحركة حماس

وقال عبدالسلام في تغريدة على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء: نسأل المولى عز وجل للقائد السنوار العون والسداد للقيام بهذه المسؤولية في هذه المرحلة التاريخية من المواجهة مع العدو الإسرائيلي".

كما بارك رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط للمجاهد يحيى السنوار وحركة ‏حماس ومجاهدي كتائب القسام باختياره وانتخابه بالإجماع ‏رئيسا للمكتب السياسي لحركة ‏حماس لإكمال المسيرة والجهاد ضد العدو الإسرائيلي، خلفا للشهيد القائد إسماعيل هنية.

وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) رأى المشاط أن تعيين المجاهد يحيى السنوار رئيساً للمكتب السياسي لحركة ‏حماس من داخل غزة، يؤكد للعدو الإسرائيلي والأمريكي، صلابة المجاهدين في غزة وتوحدهم وإصرارهم على مواصلة الجهاد والصمود حتى تحقيق النصر.

وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن وقوف الجمهورية اليمنية الثابت والمبدئي والديني إلى جانب الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة ومقاومته الباسلة .. سائلاً الله تعالى التوفيق والعون للمجاهد يحيى السينوار في هذه المسؤولية بالمعركة المقدسة من المواجهة مع العدو الإسرائيلي.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء الثلاثاء، عن تعيين القيادي يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة بدلا عن الشهيد إسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران الأربعاء الماضي.

ويعتبر الكيان الصهيوني السنوار مهندس عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 تشرين الاول/أكتوبر 2023، التي كبدتها خسائر بشرية وعسكرية وهزت صورة أجهزتها الاستخباراتية والأمنية أمام العالم، وأعلنت أن تصفيته أحد أهداف عمليتها الإجرامية في غزة.

انتهى**ر.م