٠٧‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:٤٨ م
رمز الخبر: 85561360
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journalistرباب ابراهیم مصطفی

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ملفات إخبارية

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني الى 39 ألفا و677 شهيدا

٠٧‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:٤٨ م
رمز الخبر: 85561360
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع ضحايا العدوان الصهيوني الى 39 ألفا و677 شهيدا

طهران/7 آب/اغسطس/ارنا-أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع الى 39 ألفا و677 شهيدا و91 ألفا و645 جريحا منذ 7 تشرين الأول/اكتوبر 2023.

وأضافت وزارة الصحة في غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية مجزرتين ضد عائلات في قطاع غزة ،استشهد على إثرهما 24 مواطنا وأصيب 110 آخرون.

وبذلك تكون ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي الى  39677 شهيدا و91645 إصابة منذ السابع من  تشرين الاول /أكتوبر الماضي.

وأشارت الوزارة إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم، بسبب الاستهدافات الصهيونية المتواصلة.

ووصل عدد المفقودين منذ بداية الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني بدعم أمريكي، الى أكثر من 10 آلاف شخص بحسب أحدث إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

هذا وقد أشار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى تسجيل وفيات يومية بين المرضى والمصابين في قطاع غزة جراء الحصار ومنع الكيان الاسرائيلي إدخال المستلزمات الطبية والأدوية وتدميرها القطاع الصحي.

وأضاف المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي أن الحرمان من العلاج والغذاء الضروريين والمواد الأخرى التي لا غنى عنها للبقاء هو قتل بطيء لمن لم تقتله الهجمات العسكرية الصهيونية على نحو مباشر.

انتهى**ر.م

٠ Persons
journalistرباب ابراهیم مصطفی

سمات

ملفات إخبارية

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