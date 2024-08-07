اية الله جنتي: الصحفيون ساهموا في توعية الراي العام العالمي ازاء موضوع غزة

وحيى اية الله جنتي في اجتماع مجلس صيانة الدستور اليوم الاربعاء ذكرى الشهيد صارمي مراسل ارنا ويوم المراسل وكذلك جميع شهداء الاعلام الذين ضحوا من أجل توضيح وابراز الحقيقة.

واشار في جانب اخر من حديثة الى ان حقوق الانسان هي من المفاهيم التي تقوم القوى الاستكبارية بتحريفها، وهذا يؤدي ألى ان تتمشدق أمريكا بحقوق الانسان بينما تعد هي المنتهك الاكبر لحقوق الانسان.

واكد ان سلوكيات الساسة الامريكيين خلال السنوات الاخيرة، اظهرت زيف وبطلان جميع مزاعمهم في الدفاع عن القيم الانسانية وأن الدفاع الشامل لامريكا عن الكيان الصهيوني الظالم وغير الشرعي، يشكل افضل دليل على عدم تمسكهم بهذه القيم.

وقدم اية الله جنتي التهاني ليحيى السنوار لانتخابه رئيسا للمكتب السياسي لحماس محل المجاهد الشهيد اسماعيل هنية سائلا الباري عز وجل أن يمنحه العزة والرفعة ولجيمع مجاهدي الجبهة العالمية للمقاومة.

واضاف ان هذا الاختيار اظهر ان الجبهة العالمية للمقاومة ثابتة وصامدة على طريق الصمود في مواجهة الظالمين.